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В Подмосковье в летний период будут работать 105 детских лагерей

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В Московской области в период летней оздоровительной кампании будут работать 105 загородных детских лагерей.
В Подмосковье в летний период будут работать 105 детских лагерей
  • РИА Новости

Об этом первый заместитель председателя областного правительства Людмила Болатаева сообщила в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьёвым, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Речь о федеральных и региональных лагерях, как муниципальных, так и частных, уточнила Болатаева.

По её словам, в учреждениях смогут отдохнуть 100 тыс. детей.

Она добавила, что в 58 лагерях стоимость путёвки составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, в 36 лагерях — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, в 11 — свыше 80 тыс., сообщает «Радио 1».

Ранее сообщалось, что 14 835 школьников из Казани смогут отдохнуть в предстоящем сезоне в муниципальных лагерях. В том числе МБУ «Городской центр «Ял» посетят 5590 детей.

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