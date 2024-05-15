В Роскачестве разъяснили особенности оформления квартиры на несовершеннолетнего

В Роскачестве объяснили, какие существуют особенности при оформлении квартиры на несовершеннолетнего.

Об этом сообщает «Российская газета».

При продаже или сдаче квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, необходимо получить разрешение органов опеки.

Покупка квартиры может быть оформлена на несовершеннолетнего ребёнка, но до 18 лет он не будет полноценной стороной договора.

До 14 лет документы подписывают законные представители ребёнка, дети в возрасте 14—18 лет могут совершать подобные сделки только с письменного согласия родителей.

Внутри семьи чаще всего проходят сделки дарения, так как близким родственникам не нужно уплачивать налог со сделки.

«Такую сделку можно не заверять у нотариуса и просто оформить переход права собственности через Росреестр», — отметили в Роскачестве.

Ранее вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз дал рекомендации по приобретению квартиры.