RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура Челябинска проверит инцидент с учителем и школьницей

Короткая ссылка
Прокуратура Челябинска проведёт проверку инцидента с участием учителя и школьницы.
Прокуратура Челябинска проверит инцидент с учителем и школьницей
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, в одной из школ Усть-Катава учитель, по предварительным данным, оскорбляла и оттаскала за шею и руки ученицу начальных классов, видео инцидента попало в сеть.

«Прокуратурой города Усть-Катава организована проверка по размещённой в СМИ публикации о противоправном поведении классного руководителя 4-го класса образовательной организации города и применении насилия к ученице. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.

Также там уточнили, что будет проверено исполнение требований федерального законодательства об образовании.

Ранее сообщалось, что школьник умер после пробежки на уроке физкультуры в Асбесте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить