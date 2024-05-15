Прокуратура Челябинска проверит инцидент с учителем и школьницей

Прокуратура Челябинска проведёт проверку инцидента с участием учителя и школьницы.

Как сообщает URA.RU, в одной из школ Усть-Катава учитель, по предварительным данным, оскорбляла и оттаскала за шею и руки ученицу начальных классов, видео инцидента попало в сеть.

«Прокуратурой города Усть-Катава организована проверка по размещённой в СМИ публикации о противоправном поведении классного руководителя 4-го класса образовательной организации города и применении насилия к ученице. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.

Также там уточнили, что будет проверено исполнение требований федерального законодательства об образовании.

Ранее сообщалось, что школьник умер после пробежки на уроке физкультуры в Асбесте.