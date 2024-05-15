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Московские компании посетили Азербайджан с бизнес-миссией

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Азербайджан с бизнес-миссией посетили 15 московских компаний.
Московские компании посетили Азербайджан с бизнес-миссией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«С 2020 года это уже пятая бизнес-миссия, которую город организует в эту страну. Свою продукцию и услуги смогли представить более 80 столичных компаний», — заявила глава ведомства Кристина Кострома.

Она также отметила, что в ходе поездки ИТ-разработчики, производители строительных материалов, предприятия пищевой и химической промышленности заключили экспортные контракты.

Ранее сообщалось, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила ДНР с рабочим визитом.

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