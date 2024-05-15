RT: правоохранители проводят следственные действия в отношении сторонников незарегистрированной партии «Воля»

По данным источника RT, силовые ведомства осуществляют следственные действия в отношении сторонников незарегистрированной партии «Воля»*, возглавляемой Светланой Пеуновой** (Лада-Русь).

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, оперативные мероприятия проводятся в Пермском крае, Оренбургской, Самарской и Челябинской областях по местам проживания предполагаемых членов секты.

По информации источника, несмотря на запрет деятельности организации и объявление в розыск её главы — Пеуновой, в настоящее время последователи «Воли» реализуют новые проекты: «Строим будущее сами» и «Народная трибуна».

Их цель, подчёркивает собеседник редакции, заключается в вовлечении максимально широкого числа российских граждан в противоправную деятельность и сбор денежных средств в интересах Пеуновой.

Создатель сектантской идеологии Пеунова находится в розыске в рамках возбуждённых ранее уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью группой лиц») и включена в реестр иностранных агентов.

Как ранее сообщал RT, в 2022 году под руководством Лады-Русь было создано движение «Совет матерей и жён»**, которое продолжительное время медийно раскручивало тему мобилизации и использовало родственников военнослужащих в своей противоправной деятельности.

* Признана экстремистской организацией, ликвидирована по решению Верховного суда РФ.

** Организации и физлица включены Минюстом РФ в реестр иноагентов.