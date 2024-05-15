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Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днём семьи

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днём семьи.
Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днём семьи
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Информационный центр правительства Тюменской области.

«Счастливая семья — это огромное богатство. Дорогие земляки, желаю всем вам любви, семейного счастья и взаимопонимания!», — сказал Моор.

Как указано в материале, за последние пять лет количество многодетных семей в Тюменской области выросло на 40%. На сегодняшний день в регионе проживают более 39 тыс. таких семей.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей.

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