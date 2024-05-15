RT: «независимый» Telegram-канал Astra продолжит работу на деньги Ходорковского

По данным источника RT в окружении Михаила Ходорковского*, экс-олигарх выделил финансирование на проект оппозиционного «полностью независимого» Telegram-канала Astra. Ранее его основательница и главный редактор Анастасия Чумакова объявила о приостановке работы проекта из-за недостатка средств.

Как стало известно RT от источника в окружении Ходорковского, экс-владелец ЮКОСа выделил финансирование Telegram-каналу Astra. По данным собеседника редакции, бывший российский олигарх «нацелился на более широкую экспансию» в русскоязычном сегменте мессенджера. С этой целью Ходорковский готов выделять деньги на скупку ряда интересующих его политических проектов с потенциалом роста и охвата аудитории.

При этом, по данным источника RT, у Ходорковского нет желания придавать публичный характер своей поддержке. Напротив, в его планах — создать впечатление об отсутствии связи новых медиаресурсов с собственным именем. По этой причине, согласно источнику, финансирование осуществляется не напрямую, а через системы донатов в соцсетях издания.

Само издание представляет свою деятельность как «независимую». Так, 15 апреля 2024 года в редакционном сообщении подчёркивалось, что «Astra — полностью независимое издание», созданное «не благодаря инвесторам, спонсорам, фондам или связям с политиками или олигархами», а существующее лишь на пожертвования читателей.

Как отметил в разговоре с RT юрист Илья Ремесло, после огласки информации о финансовой причастности к проекту Ходорковского о репутации канала как о непредвзятом медиа «говорить не приходится».

«Ходорковский достаточно плотно включает перекупленные ресурсы в свои информационные сетки», — уточнил эксперт.

Ремесло также полагает, что за взятием канала под контроль прослеживается попытка бывшего олигарха «противостоять ФБК*, перехватить у него новостную повестку».

«Ходорковский их обгоняет, на его информационных ресурсах больше приглашённых экспертов, лидеров мнений», — добавил он.

Ранее Анастасия Чумакова заявляла, что приостанавливает проект, так как «вся в долгах» и уже два года «живёт в палатке», не имея возможности приобрести медицинскую страховку и оплатить услуги врачей. Из-за денежных проблем, по словам Чумаковой, у неё ухудшилось здоровье, а сотрудники редакции вынуждены подрабатывать на стороне.

До проекта Astra Чумакова работала журналисткой американской редакции телеканала RTVI, откуда была уволена после публичного скандала и обвинений бывшего работодателя в нарушении принципов журналистской этики.



* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ.