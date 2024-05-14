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Володин призвал Мурашко обсуждать дефицит врачей, а не искусственный интеллект

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал кандидата на пост главы Минздрава России Михаила Мурашко обсуждать дефицит врачей, а не искусственный интеллект.
Володин призвал Мурашко обсуждать дефицит врачей, а не искусственный интеллект
  • © duma.gov.ru

Володин подчеркнул, что никакой искусственный интеллект не заменит врача, он должен помогать врачу.

«Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что более 15 тыс. медиков, работающих на селе, в ближайшие дни получат новые социальные выплаты за март.

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