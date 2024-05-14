Володин призвал Мурашко обсуждать дефицит врачей, а не искусственный интеллект

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал кандидата на пост главы Минздрава России Михаила Мурашко обсуждать дефицит врачей, а не искусственный интеллект.

Володин подчеркнул, что никакой искусственный интеллект не заменит врача, он должен помогать врачу.

«Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что более 15 тыс. медиков, работающих на селе, в ближайшие дни получат новые социальные выплаты за март.