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В Челябинске назвали майские вакансии для специалистов с самой высокой зарплатой

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Эксперты изучили рынок вакансий в Челябинске и выяснили, каким специалистам готовы платить наиболее высокие зарплаты в мае.
В Челябинске назвали майские вакансии для специалистов с самой высокой зарплатой
  • Gettyimages.ru

Так, руководителю буровой службы готовы предложить оклад в размере от 150 тыс. рублей и льготные обеды, сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса Superjob.

Также до 150 тыс. рублей может получать инженер-конструктор. Кроме того, в городе ищут токаря-универсала на зарплату до 120 тыс. рублей, а также менеджера регионального развития продаж и менеджера по логистике с зарплатами от 100 тыс. рублей.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.

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