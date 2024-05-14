В Челябинске назвали майские вакансии для специалистов с самой высокой зарплатой
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Так, руководителю буровой службы готовы предложить оклад в размере от 150 тыс. рублей и льготные обеды, сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса Superjob.
Также до 150 тыс. рублей может получать инженер-конструктор. Кроме того, в городе ищут токаря-универсала на зарплату до 120 тыс. рублей, а также менеджера регионального развития продаж и менеджера по логистике с зарплатами от 100 тыс. рублей.
Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.