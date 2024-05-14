Бортников: работа зарубежной агентуры в России представляет угрозу безопасности

Кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников заявил, что деятельность зарубежной агентуры в России представляет угрозу безопасности страны.

«Деструктивная деятельность определённой категории граждан на территории страны, в том числе наших противников из-за рубежа, представляет очень серьёзную угрозу безопасности нашего государства», — сказал Бортников в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, серьёзное внимание уделяется вопросам выявления тех структур и тех лиц, которые связаны с этой деятельностью.

В декабре прошлого года Бортников заявил, что киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию.