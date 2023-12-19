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Бортников: киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию

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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию.
Бортников: киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«С учётом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что киевский режим активно пытается устанавливать отношения с теми, кто находится на российской территории и готов нанести России вред «в тылу».

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для поджогов.

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