Бортников: киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию.

Об этом он рассказал в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«С учётом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что киевский режим активно пытается устанавливать отношения с теми, кто находится на российской территории и готов нанести России вред «в тылу».

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для поджогов.