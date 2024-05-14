Песков прокомментировал назначение Шойгу на пост секретаря Совбеза России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза России.

«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объёмом задач, играющий огромное значение для всей страны», — сказал он.

Песков подчеркнул, что руководитель Совбеза находится постоянно в прямом контакте с президентом России и несёт большую ответственность.

Представитель Кремля добавил, что ставить вопрос о якобы понижении в должности Шойгу неуместно.

Президент России Владимир Путин 12 мая назначил Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России.

13 мая официальный сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь там указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.