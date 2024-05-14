В Москве оформили 8500 семейных ипотек с начала года

В Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

Как отметила чиновник, объём данных кредитов увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 76,5 млрд рублей.

Она добавила, что по итогам I квартала на Москву приходится 12% выданных в России займов и пятая часть их объёма, что ставит столицу на лидирующую позицию среди регионов по этой программе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовала программа «Социальная ипотека» для молодых учёных.