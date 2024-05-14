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Невролог Панков дал советы по восстановлению режима сна после праздников

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Невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков рассказал, как восстановить режим сна после длинных праздников.
Невролог Панков дал советы по восстановлению режима сна после праздников
  • Gettyimages.ru

«Чтобы восстановить режим сна, следует постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения — хотя бы на 15—30 минут в день — и таким образом довести до нужного режима с разницей пробуждения не более двух часов в будни/выходные», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при этом важно спать достаточное количество часов — для взрослых это обычно семь-восемь часов. Как считает Панков, дневной сон может помешать заснуть вечером.

«Также важно сбалансированно питаться и регулярно заниматься умеренной физической активностью», — считает Панков.

Он также посоветовал обеспечить полную темноту и тишину во время ночного отдыха.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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