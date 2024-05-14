Невролог Панков дал советы по восстановлению режима сна после праздников

Невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков рассказал, как восстановить режим сна после длинных праздников.

«Чтобы восстановить режим сна, следует постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения — хотя бы на 15—30 минут в день — и таким образом довести до нужного режима с разницей пробуждения не более двух часов в будни/выходные», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при этом важно спать достаточное количество часов — для взрослых это обычно семь-восемь часов. Как считает Панков, дневной сон может помешать заснуть вечером.

«Также важно сбалансированно питаться и регулярно заниматься умеренной физической активностью», — считает Панков.

Он также посоветовал обеспечить полную темноту и тишину во время ночного отдыха.

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