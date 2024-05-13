Северный завоз стартовал в Магаданской области

В Магаданской области стартовал северный завоз без помощи ледокола.

Об этом сообщает ОТР.

Первая партия угля — около 27 тыс. т — уже доставлена в Магадан.

Также в ходе летней навигации завезут продукты, медикаменты, стройматериалы, топливо и технику для золотодобытчиков.

Северный завоз — комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области прокуратура держит на постоянном контроле вопросы ценообразования на продукты питания.