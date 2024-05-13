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Хуснуллин заявил о готовности проекта о ссудо-сберегательных кассах

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Кандидат на пост вице-премьера России Марат Хуснуллин заявил, что подготовлен законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке.
Хуснуллин заявил о готовности проекта о ссудо-сберегательных кассах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Хуснуллин, разными депутатами разработано два соответствующих документа. Он также выразил готовность участвовать в дальнейшей проработке и объединении этих проектов в единый документ.

«Я это абсолютно поддерживаю. Надо как можно быстрее законопроект вносить и запускать в жизнь», — сказал Хуснуллин.

Ранее и. о. вице-премьера сообщил, что сроки реализации строительных проектов планируется сократить до тысячи дней.

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