Хуснуллин заявил о готовности проекта о ссудо-сберегательных кассах

Кандидат на пост вице-премьера России Марат Хуснуллин заявил, что подготовлен законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Хуснуллин, разными депутатами разработано два соответствующих документа. Он также выразил готовность участвовать в дальнейшей проработке и объединении этих проектов в единый документ.

«Я это абсолютно поддерживаю. Надо как можно быстрее законопроект вносить и запускать в жизнь», — сказал Хуснуллин.

Ранее и. о. вице-премьера сообщил, что сроки реализации строительных проектов планируется сократить до тысячи дней.