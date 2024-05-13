Хуснуллин заявил о готовности проекта о ссудо-сберегательных кассах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Хуснуллин, разными депутатами разработано два соответствующих документа. Он также выразил готовность участвовать в дальнейшей проработке и объединении этих проектов в единый документ.
«Я это абсолютно поддерживаю. Надо как можно быстрее законопроект вносить и запускать в жизнь», — сказал Хуснуллин.
Ранее и. о. вице-премьера сообщил, что сроки реализации строительных проектов планируется сократить до тысячи дней.