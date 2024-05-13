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Жители Свердловской области более 100 раз нарушили противопожарный режим на праздниках

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Жители Свердловской области более 100 раз нарушили противопожарный режим на майских праздниках.
Жители Свердловской области более 100 раз нарушили противопожарный режим на праздниках
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«За выходные и праздничные дни специалистами МЧС России выявлены 107 нарушителей особого противопожарного режима», — говорится в сообщении ведомства.

В патрулировании участвовали более 300 групп, в состав которых вошли работники лесничества, полицейские, представители мэрии и Россельхознадзора.

Ранее МЧС Прикамья напомнило о мерах безопасности при разведении огня.

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