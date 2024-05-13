Депутат Красов — об Андрее Белоусове: его знания нужны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России, в прошлом начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Андрей Красов в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова.

«Мы проводим СВО, и его знания и практический опыт нужны. Хочется пожелать сил, удачи и энергии. Президент России Владимир Владимирович всегда делал обдуманные шаги, это предложение, которое принёс он в Совфед, — в духе той обстановки, которая сложилась в настоящее время», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, политолог Юрий Светов считает, что такое решение было принято из-за экономической составляющей деятельности Министерства обороны.

«Расходы у нас сейчас достаточно большие. Поэтому Белоусов со своим огромным опытом в области экономики должен постараться решить эту задачу соотношения экономики оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны. Было сказано, что сейчас побеждает тот, кто сможет использовать на поле боя всякого рода инновации, технологии, которых нет ни у кого другого. Видимо, это будет делать Минобороны под руководством Белоусова», — сказал Светов.

Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».