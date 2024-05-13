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Названы сферы, в которых предлагают самые высокие зарплаты

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Названы сферы работы, в которых предлагают зарплаты от 500 тыс. руб.
Названы сферы, в которых предлагают самые высокие зарплаты
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в статистике рекрутингового сервиса hh.ru.

«Почти 25 тыс. вакансий с зарплатой от 500 тыс. руб. было представлено в финансовом секторе и почти 22 тыс. вакансий — в розничной торговле. Зарплаты от 500 тыс. руб. предлагали на позиции исполнительного директора, Lead Data Engineer, IT-директора, директора по персоналу, коммерческого и технического директоров, специалиста по привлечению инвестиций, стоматолога-имплантолога, топ-менеджера по продаже новостроек», — говорится в материале.

В тройку лидеров по числу вакансий вошли Москва — 77 тыс. предложений, Санкт-Петербург — 21 тыс. и Московская область — 11 тыс. предложений.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Гамынина рассказала, как выбрать для себя профессию и какие факторы помогут двигаться в этом направлении.

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