Специалист в сфере недвижимости Кочетков: цены на новостройки вырастут до 15%

Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что активность покупателей на первичном рынке в Москве в I квартале 2024 года была на 38% выше, чем в аналогичный период 2023-го.

В разговоре с Life.ru он связал такой всплеск активности с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования.

«Соответственно, в II квартале интерес к новостройкам будет на 50% выше, чем в I. В результате вырастут и цены — примерно на 10—15%. Это станет реакцией на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки», — пояснил эксперт.

Ранее генеральный директор риелторского агентства «ЭКО-Недвижимость» Руслан Сейт-Люманов рассказал о динамике цен на жильё в России в марте — апреле.