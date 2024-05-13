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Специалист в сфере недвижимости Кочетков: цены на новостройки вырастут до 15%

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Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что активность покупателей на первичном рынке в Москве в I квартале 2024 года была на 38% выше, чем в аналогичный период 2023-го.
Специалист в сфере недвижимости Кочетков: цены на новостройки вырастут до 15%
  • РИА Новости

В разговоре с Life.ru он связал такой всплеск активности с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования.

«Соответственно, в II квартале интерес к новостройкам будет на 50% выше, чем в I. В результате вырастут и цены — примерно на 10—15%. Это станет реакцией на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки», — пояснил эксперт.

Ранее генеральный директор риелторского агентства «ЭКО-Недвижимость» Руслан Сейт-Люманов рассказал о динамике цен на жильё в России в марте — апреле.

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