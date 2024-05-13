Специалист в сфере недвижимости Кочетков: цены на новостройки вырастут до 15%
- РИА Новости
В разговоре с Life.ru он связал такой всплеск активности с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования.
«Соответственно, в II квартале интерес к новостройкам будет на 50% выше, чем в I. В результате вырастут и цены — примерно на 10—15%. Это станет реакцией на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки», — пояснил эксперт.
Ранее генеральный директор риелторского агентства «ЭКО-Недвижимость» Руслан Сейт-Люманов рассказал о динамике цен на жильё в России в марте — апреле.