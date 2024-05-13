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Большинство россиян обращаются к врачу только при серьёзных проблемах со здоровьем

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Большинство россиян обращаются к врачу только в случае серьёзных проблем со здоровьем.
Большинство россиян обращаются к врачу только при серьёзных проблемах со здоровьем
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, который провели СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ.

Большинство опрошенных, а это 64%, обращаются в медучреждения только в случае серьёзных проблем со здоровьем. 31% обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 19% — при острой боли, 14% стараются избегать похода к врачам из-за страха перед ними.

Уточняется, что 25% респондентов откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании из-за нехватки времени.

Ранее сообщалось, какие врач Кашух дала советы по питанию после майских праздников.

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