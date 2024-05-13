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Чижов: говорить о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно

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Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов заявил, что говорить о возможности возобновления переговоров по конфликту с Украиной преждевременно.
Чижов: говорить о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно
  • РИА Новости

Чижов ответил на вопрос о том, возможно ли возобновление переговоров с Киевом в Стамбуле. 

«О чём? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить — с кем и о чём», — цитирует его РИА Новости

Ранее Чижов назвал возможность проведения переговоров без участия России фикцией. 

По мнению лидера ЛДПР и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.

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