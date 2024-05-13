Чижов: говорить о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов заявил, что говорить о возможности возобновления переговоров по конфликту с Украиной преждевременно.

Чижов ответил на вопрос о том, возможно ли возобновление переговоров с Киевом в Стамбуле.

«О чём? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить — с кем и о чём», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чижов назвал возможность проведения переговоров без участия России фикцией.

По мнению лидера ЛДПР и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.