СК: число погибших от отравления наркотиками в Астрахани возросло до восьми

В Астрахани ещё три человека умерли от отравления наркотиками, возбуждено второе уголовное дело.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«В Астрахани возбуждено ещё одно уголовное дело по факту гибели трёх местных жителей в результате отравления неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в Астрахани из-за отравления неизвестным веществом. Ещё 14 человек были госпитализированы.

10 мая правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего подозреваемого в распространении наркотиков.