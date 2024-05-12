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СК: число погибших от отравления наркотиками в Астрахани возросло до восьми

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В Астрахани ещё три человека умерли от отравления наркотиками, возбуждено второе уголовное дело.
СК: число погибших от отравления наркотиками в Астрахани возросло до восьми
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«В Астрахани возбуждено ещё одно уголовное дело по факту гибели трёх местных жителей в результате отравления неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в Астрахани из-за отравления неизвестным веществом. Ещё 14 человек были госпитализированы

10 мая правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего подозреваемого в распространении наркотиков.

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