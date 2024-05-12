СК: число погибших от отравления наркотиками в Астрахани возросло до восьми
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«В Астрахани возбуждено ещё одно уголовное дело по факту гибели трёх местных жителей в результате отравления неизвестным веществом», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели пяти человек в Астрахани из-за отравления неизвестным веществом. Ещё 14 человек были госпитализированы.
10 мая правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего подозреваемого в распространении наркотиков.