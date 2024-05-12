СК: водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал иностранцев

Следственный комитет выяснил, что водитель автобуса, упавшего в Мойку в Санкт-Петербурге, фиктивно поставил на учёт в своей квартире не менее десяти иностранцев. По данным следователей, он сделал это в феврале — марте текущего года за денежное вознаграждение.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале — марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учёт не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», — сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России.

12 мая суд в Санкт-Петербурге отправил водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова под стражу до 9 июля.