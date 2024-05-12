Спасатели вновь прервали поисковые работы в Белгороде из-за ракетной опасности

Спасатели вновь вынужденно прервали поисковые работы на месте обрушения в Белгороде из-за того, что в городе в третий раз объявлен сигнал «ракетная опасность».

Об этом сообщает МЧС России.

«Очередной, третий сигнал «ракетная опасность» объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище», — говорится в заявлении.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.