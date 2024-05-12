Спасатели вновь прервали поисковые работы в Белгороде из-за ракетной опасности
- AFP
Об этом сообщает МЧС России.
«Очередной, третий сигнал «ракетная опасность» объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище», — говорится в заявлении.
ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.