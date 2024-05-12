В парке Победы начался автопробег «Офицеры России — дорогами памяти»

В парке Победы 12 мая стартовал традиционный автопробег «Офицеры России — дорогами памяти», приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Эта патриотическая акция — дань памяти и уважения воинам Красной армии, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма, низкий поклон поколению победителей», — заявил председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Как сообщает Общественная служба новостей, автопробег стартовал от музея на Поклонной горе, а финальной точкой стал Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей.

Главархив Москвы ранее представил выставку к 79-летию победы. Она получила название «История семьи — история страны».

Среди экспонатов — удостоверения, грамоты, награды, письма, дневники, а также предметы военного снаряжения.