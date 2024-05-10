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Врач Толмасова дала советы по разгрузке организма после праздников

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжелла Толмасова рассказала, как разгрузить организм после долгих праздников.
Врач Толмасова дала советы по разгрузке организма после праздников
  • Gettyimages.ru

«Первое, что нужно сделать, — полностью отказаться от алкоголя и высокохолестериновой диеты в последующие четыре — пять недель. В дальнейшем — изменить свой образ жизни (питание и физическую активность). Это уже, конечно, более трудоёмкий и длительный процесс», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важную роль играет сбалансированное питание, содержащее белки, жиры, углеводы. Также необходимо употреблять достаточное количество жидкости.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.

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