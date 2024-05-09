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Специалист Неверова рассказала о роли родителей при подготовке к ЕГЭ

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Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова заявила о важной роли родителей при подготовке детей к ЕГЭ.

«Первое, что может обеспечить родитель, — это подходящие условия для учёбы и повторения материала в ближайшие недели до экзамена. То есть нужно обеспечить рабочее место для подростка, которое будет включать в себя удобное кресло, стул и хорошее освещение. Также не менее важно помочь ребёнку спланировать время и составить расписание подготовки, если это необходимо», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Неверова, перед экзаменами подросткам необходимо спокойствие, поэтому лучше убрать отвлекающие факторы, а также поддерживать детей эмоционально.

По словам эксперта, нужно задавать вопросы о самочувствии, о том, насколько ребёнок чувствует себя готовым, за что он переживает.

«Вместе с ребёнком можно провести некоторые упражнения на управление стрессом, а именно вместе погулять в парке, заняться спортом или прибегнуть к другим методам релаксации», — заключила Неверова.

Ранее психолог Елена Строганова рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ.

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