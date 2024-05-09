В Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу

В селе Клёново поселения Клёновского Новой Москвы построили детский сад и школу площадью 7,7 тыс. кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в посёлке Коммунарка поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, д. 9А. Его площадь составляет 5,3 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что здания построены в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

В детском саду и школе созданы условия для всестороннего развития детей.

Ранее сообщалось, что в Бутырском районе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.