В Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в посёлке Коммунарка поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, д. 9А. Его площадь составляет 5,3 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что здания построены в рамках городской Адресной инвестиционной программы.
В детском саду и школе созданы условия для всестороннего развития детей.
Ранее сообщалось, что в Бутырском районе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.