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В Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу

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В селе Клёново поселения Клёновского Новой Москвы построили детский сад и школу площадью 7,7 тыс. кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в посёлке Коммунарка поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, д. 9А. Его площадь составляет 5,3 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что здания построены в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

В детском саду и школе созданы условия для всестороннего развития детей.

Ранее сообщалось, что в Бутырском районе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

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