В Нижнем Тагиле состоялся парад Победы

На проспекте Ленина в Нижнем Тагиле состоялся парад, посвящённый 79-й годовщине Победы.

Об этом сообщает URA.RU.

Участниками шествия стали составы Нижнетагильского гарнизона полиции и кадетов. Колонну техники возглавил танк Т-34, также были модернизированные танки Т-90М и бронетранспортёры.

Также стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны Клара Журавлёва приняла участие в параде Победы в Ставрополе, передаёт «Российская газета». Она проехала в машине командующего парадом перед парадным строем и поприветствовала собравшихся. Затем Журавлёву проводили в первый ряд трибуны, откуда она наблюдала за прохождением военнослужащих и техники.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о программе долговременного ухода за счёт государства для ветеранов Великой Отечественной войны.