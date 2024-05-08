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В Челябинской области трудоустроили 400 подростков с начала года

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В Челябинской области трудоустроили почти 400 подростков в январе — апреле 2024 года.
В Челябинской области трудоустроили 400 подростков с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Центра занятости населения.

«По Челябинской области за январь — апрель 2024 года обратились в службу занятости 527 несовершеннолетних. Из них трудоустроены службой занятости 396 человек», — говорится в сообщении.

Как отметила замдиректора центра Елена Чибук, в 2023 году зарплата подростков варьировалась от 3 до 23 тыс. рублей в зависимости от фактически отработанного времени.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае около 7000 подростков трудоустроят в 2024 году.

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