В Челябинской области трудоустроили 400 подростков с начала года

В Челябинской области трудоустроили почти 400 подростков в январе — апреле 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Центра занятости населения.

«По Челябинской области за январь — апрель 2024 года обратились в службу занятости 527 несовершеннолетних. Из них трудоустроены службой занятости 396 человек», — говорится в сообщении.

Как отметила замдиректора центра Елена Чибук, в 2023 году зарплата подростков варьировалась от 3 до 23 тыс. рублей в зависимости от фактически отработанного времени.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае около 7000 подростков трудоустроят в 2024 году.