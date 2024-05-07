Врач Усачёва перечислила причины астмы у детей

Заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России врач — аллерголог-иммунолог, к. м. н. Анна Усачёва рассказала о причинах появления астмы у детей.

Астма появляется из-за причин, связанных непосредственно со здоровьем человека, а также из-за влияния окружающей среды, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, к первому типу можно отнести генетическую предрасположенность, наличие ожирения, пол. Отмечено, что в раннем возрасте чаще страдают мальчики, а у взрослых бронхиальная астма чаще развивается у женщин.

Внешними причинами, влияющими на развитие астмы, являются аллергены — пыльца, шерсть животных, домашняя пыль, инфекционные заболевания, загрязнение воздуха, работа на вредном предприятии.

«Бронхиальная астма относится к социально значимым заболеваниям, потому что у детей она сказывается на успеваемости в школе, у взрослых — на трудоспособности. Если её не лечить, то она может привести к инвалидизации пациента и даже в ряде случаев к летальному исходу», — сказала Усачёва.

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