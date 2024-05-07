Аксёнов поздравил работников отраслей связи с Днём радио

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сегодня это важнейший инструмент освещения актуальных событий, в том числе в зоне СВО, обеспечения информационной безопасности, борьбы с фейками и провокациями врага. Поздравляю работников отраслей связи с профессиональным праздником, желаю здоровья, благополучия и новых успехов!» — написал Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что радио, средства связи и массовой коммуникации, цифровые технологии играют огромную роль и в мирное, и в военное время.

Ранее сообщалось, что в Крыму расширят меры поддержки многодетных семей.