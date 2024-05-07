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Губернатор Тюменской области Моор поздравил работников радио и отраслей связи

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с праздником всех региональных специалистов сферы радио и отраслей связи.
Губернатор Тюменской области Моор поздравил работников радио и отраслей связи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

«Желаю всем работникам отраслей связи и радиостанций всегда соответствовать вызовам времени, быть на одной волне со своими слушателями и потребителями услуг. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — сказал Моор.

Он отметил, что возможность постоянно находиться на связи и в режиме реального времени быть в курсе всех событий — заслуга большой команды специалистов.

Ранее сообщалось, что в Москве на выставке-форуме «Россия» отметят День радио.

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