Почти половина жителей России заявили, что сталкивались с выгоранием на работе
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, который провели аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce.
«43% россиян испытывали профессиональное выгорание, 70% респондентов время от времени считают свой труд бесполезным, а 15% думают так ежедневно. При этом главными причинами профессионального выгорания стали стресс (49%), недостаток признания от руководства (40%) и токсичное профессиональное окружение (32%)», — сказано в исследовании.
Однако последствия выгорания куда серьёзнее: 54% опрошенных потеряли мотивацию, 47% столкнулись с депрессией, а у 33% снизилась уверенность в себе.
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