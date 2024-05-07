Почти половина жителей России заявили, что сталкивались с выгоранием на работе

Почти половина россиян сталкивалась с выгоранием на работе, а больше половины считают, что их труд бесполезен.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, который провели аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce.

«43% россиян испытывали профессиональное выгорание, 70% респондентов время от времени считают свой труд бесполезным, а 15% думают так ежедневно. При этом главными причинами профессионального выгорания стали стресс (49%), недостаток признания от руководства (40%) и токсичное профессиональное окружение (32%)», — сказано в исследовании.

Однако последствия выгорания куда серьёзнее: 54% опрошенных потеряли мотивацию, 47% столкнулись с депрессией, а у 33% снизилась уверенность в себе.

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