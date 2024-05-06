Столичная компания нарастила выпуск касс самообслуживания в I квартале

Московская компания по производству высокотехнологичных устройств в I квартале 2024 года в 11 раз увеличила выпуск касс самообслуживания, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает 360.ru.

«В Москве работает около 760 производств в отрасли электроники и приборостроения. Например, компании выпускают устройства, позволяющие автоматизировать различные процессы, в том числе для сферы услуг», — сказал Овчинский.

Данная московская компания также занимается выпуском билетных автоматов, банкоматов и других устройств.

С 2019 года в супермаркетах и торговых центрах появились более 14 тыс. касс самообслуживания в рамках программы по замещению иностранной техники.

Ранее сообщалось, что в Москве построят завод по выпуску теплоизоляционных материалов.