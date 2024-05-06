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Специалист Кадыров рассказал о профессиях, которые сможет заменить ИИ

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Эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор каталога нейросетей Fabula AI Родион Кадыров рассказал о профессиях, которые в будущем сможет заменить искусственный интеллект.

«Всё, что можно описать протоколом или алгоритмом, по которому можно легко воспроизвести процесс, будет автоматизировано при помощи искусственного интеллекта. И большие компании уже применяют это на практике», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, такая замена в основном затронет только автоматизированные работы на таких предприятиях, как, например, сортировочные центры и службы доставки.

Ранее Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

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