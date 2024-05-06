Онколог Исакова рассказала о плюсах и минусах нахождения на солнце

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова перечислила полезные и негативные факторы нахождения на солнце.

Под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин D, который способствует усвоению кальция и фосфора, а также поддерживает работу иммунной, эндокринной и нервно-мышечной систем, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Кроме того, солнце способствует выработке серотонина — гормона радости, за счёт чего улучшается настроение человека, снижается тревожность, появляются бодрость и эмоциональный подъём», — сказала Исакова.

В то же время, по словам специалиста, воздействие ультрафиолетовых лучей способствует фотостарению кожи, риску развития рака кожи.

Важно следить за показателем УФ-индекса на ресурсах, показывающих прогноз погоды, а также пользоваться солнцезащитными средствами в любое время года, когда он равен трём единицам или более.

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