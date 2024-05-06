RT в Telegram
Подпишись

Онколог Исакова рассказала о плюсах и минусах нахождения на солнце

Короткая ссылка
Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова перечислила полезные и негативные факторы нахождения на солнце.
Онколог Исакова рассказала о плюсах и минусах нахождения на солнце
  • Gettyimages.ru

Под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин D, который способствует усвоению кальция и фосфора, а также поддерживает работу иммунной, эндокринной и нервно-мышечной систем, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Кроме того, солнце способствует выработке серотонина — гормона радости, за счёт чего улучшается настроение человека, снижается тревожность, появляются бодрость и эмоциональный подъём», — сказала Исакова.

В то же время, по словам специалиста, воздействие ультрафиолетовых лучей способствует фотостарению кожи, риску развития рака кожи.

Важно следить за показателем УФ-индекса на ресурсах, показывающих прогноз погоды, а также пользоваться солнцезащитными средствами в любое время года, когда он равен трём единицам или более.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить