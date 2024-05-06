Военный эксперт Бартош высказался о предстоящих российских учениях

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош прокомментировал предстоящие российские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

«Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договорённостям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», — заявил Бартош в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил эксперт, на фоне риторики Запада такие учения приобретают особое значение и становятся российским ответом на попытки эскалации.

Ранее в Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа. К ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».