В Ставропольском крае пройдёт более трёх тысяч мероприятий в День Победы

В Министерстве культуры Ставропольского края рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу ведомства Галину Павлову.

«В этот год отмечаются важные юбилейные даты. Это 80-летие снятия блокады Ленинграда, освобождение Севастополя, Крыма, а также Белоруссии, Украины и Прибалтики», — сказала Павлова.

Он также отметила, что эти события были учтены при составлении праздничной программы.

Всего, по словам чиновника, в регионе пройдёт более 3 тыс. мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы на День Победы состоится более 270 мероприятий.