RT в Telegram
Подпишись

В Ставропольском крае пройдёт более трёх тысяч мероприятий в День Победы

Короткая ссылка
В Министерстве культуры Ставропольского края рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы.
В Ставропольском крае пройдёт более трёх тысяч мероприятий в День Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу ведомства Галину Павлову.

«В этот год отмечаются важные юбилейные даты. Это 80-летие снятия блокады Ленинграда, освобождение Севастополя, Крыма, а также Белоруссии, Украины и Прибалтики», — сказала Павлова.

Он также отметила, что эти события были учтены при составлении праздничной программы.

Всего, по словам чиновника, в регионе пройдёт более 3 тыс. мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы на День Победы состоится более 270 мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить