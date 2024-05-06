В Ставропольском крае пройдёт более трёх тысяч мероприятий в День Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу ведомства Галину Павлову.
«В этот год отмечаются важные юбилейные даты. Это 80-летие снятия блокады Ленинграда, освобождение Севастополя, Крыма, а также Белоруссии, Украины и Прибалтики», — сказала Павлова.
Он также отметила, что эти события были учтены при составлении праздничной программы.
Всего, по словам чиновника, в регионе пройдёт более 3 тыс. мероприятий, посвящённых Дню Победы.
Ранее сообщалось, что в парках Москвы на День Победы состоится более 270 мероприятий.