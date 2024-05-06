В парках Москвы на День Победы состоится более 270 мероприятий
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Культурная программа ждёт посетителей 29 московских парков.
Мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», парках «Музеон», «Фили», «Кузьминки» и на других площадках.
Как уточнила Сергунина, пройдут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Также с концертами выступят московские артисты и оркестры под управлением именитых дирижёров.
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