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В парках Москвы на День Победы состоится более 270 мероприятий

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В столичных парках на День Победы состоится более 270 культурных мероприятий, рассказала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.
В парках Москвы на День Победы состоится более 270 мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Культурная программа ждёт посетителей 29 московских парков.

Мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», парках «Музеон», «Фили», «Кузьминки» и на других площадках.

Как уточнила Сергунина, пройдут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Также с концертами выступят московские артисты и оркестры под управлением именитых дирижёров.

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