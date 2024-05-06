В парках Москвы на День Победы состоится более 270 мероприятий

В столичных парках на День Победы состоится более 270 культурных мероприятий, рассказала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Культурная программа ждёт посетителей 29 московских парков.

Мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», парках «Музеон», «Фили», «Кузьминки» и на других площадках.

Как уточнила Сергунина, пройдут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Также с концертами выступят московские артисты и оркестры под управлением именитых дирижёров.

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