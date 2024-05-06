Жителям Москвы рассказали, где в столице можно увидеть цветение сирени
- РИА Новости
Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказали в пресс-службе Департамента культуры Москвы.
Главное место в столице — Сиреневый сад, расположенный на Щёлковском шоссе. Полюбоваться цветением можно ещё в Сиреневом саду в «Сокольниках». Также в дирекции парка Горького находится сирингарий — рукотворный сиреневый сад, где собрана богатая коллекция кустарников.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе начался сезон фонтанов.