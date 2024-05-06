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В России началась акция «Письмо Победы»

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«Волонтёры Победы» проводят международную акцию «Письмо Победы».
В России началась акция «Письмо Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Участники акции могут написать письмо с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам СВО.

«Письмо Победы» — это один из способов поблагодарить наших дорогих ветеранов и бойцов, ведь тёплая весточка всегда в радость. Героям Великой Отечественной войны доброе письмо подарит внимание и заботу, а тем, кто прямо сейчас находится на передовой, тёплые пожелания поднимут боевой дух, ведь они понимают, что на родине их ждут с победой!» — сказала исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Акцию уже провели на слёте «Послы Победы», на региональных форумах и в образовательных учреждениях. Волонтёры соберут письма и передадут их героям в преддверии дня Великой Победы.

Ранее сообщили, что на Западно-Сибирской железной дороге 9 мая пройдёт всероссийская акция «Гудок Победы».

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