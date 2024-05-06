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Акция «Гудок Победы» пройдёт на Западно-Сибирской железной дороге

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Всероссийская акция «Гудок Победы» пройдёт на Западно-Сибирской железной дороге 9 мая.
Акция «Гудок Победы» пройдёт на Западно-Сибирской железной дороге
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает издание «Сiбдепо», рассказали в Службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

«Ровно в 12 часов по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в пути на территории Алтайского края, Омской, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей», — говорится в сообщении.

Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в Мадриде.

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