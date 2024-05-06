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В Курганской области вырос спрос на специалистов в сфере телекоммуникаций и связи

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В Курганской области в восемь раз вырос спрос на специалистов в сфере телекоммуникаций и связи.
В Курганской области вырос спрос на специалистов в сфере телекоммуникаций и связи
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы.

Как говорится в исследовании, за первые четыре месяца этого года в России компаниями из отрасли «Телекоммуникации и связь» было открыто свыше 162 тыс. вакансий. Это почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В Курганской области было опубликовано 1,8 тыс. таких вакансий, что превышает прошлогодний показатель в восемь раз.

«Наибольший спрос наблюдается на операторов кол-центра, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Рост медианных зарплат сотрудников телеком-отрасли, которые за первые месяцы текущего года составили от 45 до 70 тыс. рублей (по России) и от 45 до 52 тыс. рублей по Курганской области, что свидетельствует о положительной динамике развития отрасли», — говорится в материале.

Ранее в России зафиксировали рост числа вакансий для инвалидов.

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