Жители России стали интересоваться неотельным отдыхом
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Неотельные форматы размещения — это апартаменты, квартиры, гостевые дома, кемпинги, коттеджи и глэмпинги.
По данным экспертов, на такие объекты приходится каждое третье бронирование в праздничные дни. При этом лидером по росту спроса стали глэмпинги, где число бронирований выросло в два раза относительно прошлого года.
В коттеджах и домах наблюдалось увеличение заинтересованности на уровне 71%, в апартаментах и квартирах — на 54%, в кемпингах — на 37%.
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