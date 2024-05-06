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Жители России стали интересоваться неотельным отдыхом

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Жители России стали чаще интересоваться неотельным отдыхом во время майских праздников.
Жители России стали интересоваться неотельным отдыхом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Неотельные форматы размещения — это апартаменты, квартиры, гостевые дома, кемпинги, коттеджи и глэмпинги.

По данным экспертов, на такие объекты приходится каждое третье бронирование в праздничные дни. При этом лидером по росту спроса стали глэмпинги, где число бронирований выросло в два раза относительно прошлого года.

В коттеджах и домах наблюдалось увеличение заинтересованности на уровне 71%, в апартаментах и квартирах — на 54%, в кемпингах — на 37%.

Ранее психолог Станислав Никулин посоветовал снизить рабочую нагрузку в период между праздниками.

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