На сайт «Удмуртия для Победы» добавили новые документы

Портал «Удмуртия для Победы» пополнился новыми документами за 1943 год, заявили в правительстве республики.

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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин». Как отметила председатель регионального кабмина Наталья Тойкина в своём Telegram-канале, жители могут ознакомиться с историей строительства железной дороги Ижевск — Балезино, работой оборонных предприятий и эвакуационных госпиталей. Полный комплекс оцифрованных документов по истории региона в период Великой Отечественной войны планируется создать к 80-летию Победы. Ранее власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.