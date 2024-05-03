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На сайт «Удмуртия для Победы» добавили новые документы

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Портал «Удмуртия для Победы» пополнился новыми документами за 1943 год, заявили в правительстве республики.
На сайт «Удмуртия для Победы» добавили новые документы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как отметила председатель регионального кабмина Наталья Тойкина в своём Telegram-канале, жители могут ознакомиться с историей строительства железной дороги Ижевск — Балезино, работой оборонных предприятий и эвакуационных госпиталей.

Полный комплекс оцифрованных документов по истории региона в период Великой Отечественной войны планируется создать к 80-летию Победы.

Ранее власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.

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