Горячая линия по паллиативной помощи в Подмосковье приняла более 3500 звонков

Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года приняла более 3,5 тыс. звонков.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, в регионе работают координационный центр по паллиативу и интернет-портал «Паллиативная помощь», с помощью которого можно получить семь видов онлайн-услуг.

Жители интересуются обеспечением лекарствами, получением паллиативного статуса, выдачей на дом медицинского оборудования и оказанием амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

«Функционирует также горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы», — заявил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.