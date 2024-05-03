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Горячая линия по паллиативной помощи в Подмосковье приняла более 3500 звонков

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Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года приняла более 3,5 тыс. звонков.
Горячая линия по паллиативной помощи в Подмосковье приняла более 3500 звонков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, в регионе работают координационный центр по паллиативу и интернет-портал «Паллиативная помощь», с помощью которого можно получить семь видов онлайн-услуг.

Жители интересуются обеспечением лекарствами, получением паллиативного статуса, выдачей на дом медицинского оборудования и оказанием амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

«Функционирует также горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы», — заявил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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