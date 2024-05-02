В ТиНАО построят более 35 км дорог в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем строительстве более 35 км дорог в ТиНАО.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram главы столицы.

«Самый масштабный объект — первая очередь автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Это дублёр Калужского и Киевского шоссе», — сказал Собянин.

Он также отметил, что в текущем году запланировано завершение обновления улично-дорожной сети Троицка, обновление части дорог в Коммунарке.

Ранее сообщалось, что в населённых пунктах Подмосковья отремонтируют 220 км дорог по нацпроекту.