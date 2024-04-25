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В населённых пунктах Подмосковья отремонтируют 220 км дорог по нацпроекту

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В деревнях, сёлах и посёлках Московской области в этом году отремонтируют почти 220 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего планируется обновить более 70 участков дорог в 30 городских округах.
В населённых пунктах Подмосковья отремонтируют 220 км дорог по нацпроекту
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, подъездные дороги и участки на территории подмосковных поселений составили больше трети программы ремонта региональных дорог в этом сезоне.

Работы планируют провести до осени.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.

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