В населённых пунктах Подмосковья отремонтируют 220 км дорог по нацпроекту

В деревнях, сёлах и посёлках Московской области в этом году отремонтируют почти 220 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего планируется обновить более 70 участков дорог в 30 городских округах.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, подъездные дороги и участки на территории подмосковных поселений составили больше трети программы ремонта региональных дорог в этом сезоне.

Работы планируют провести до осени.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.