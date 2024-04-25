В населённых пунктах Подмосковья отремонтируют 220 км дорог по нацпроекту
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, подъездные дороги и участки на территории подмосковных поселений составили больше трети программы ремонта региональных дорог в этом сезоне.
Работы планируют провести до осени.
Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.